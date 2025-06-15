«Две недели была без сознания»: отец Жанны Фриске рассказал о последних минутах ее жизни

Отец Жанны Фриске рассказал о последних минутах ее жизни.

Артистка умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. В годовщину смерти Жанны Фриске родные вспомнили о ней.

Отец Фриске Владимир Копылов рассказал, как его дочь уходила из жизни. Оказалось, что за две недели до смерти артистка была без сознания: в марте 2015-го Жанна перестала реагировать на окружающий мир. Однако перед смертью она внезапно открыла глаза. Тогда рядом с певицей была ее подруга Ольга Орлова.

«Две недели она была вообще без сознания, без ничего. За день до смерти Ольга прибегает и говорит: "Жанна открыла глаза и все рассматривает, что-то спросила, пойдем быстренько". Я подбежал, а она уже закрыла глаза, и все... 10 лет без Жанны пролетели как один миг, недавно думал. Вроде бы вчера еще была жива, общались, а уже ее нет», — рассказал Владимир в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Также сестра певицы Наталья вспомнила о разговоре с Жанной, когда та была беременной: они обсуждали будущее. Кроме того, она рассказала и о том, как внезапно началась истерика в аэропорту при расставании с сестрой. Тогда Наталья не подозревала, что это было предчувствие перед смертью певицы.

«Жанна меня тогда спокойно обняла, поцеловала и все. Потом, когда мама прилетела, произошла эта страшная ситуация, и я поняла, к чему это было. Предчувствие какое-то было, что Жанна заболеет, и я ее здоровой вижу в последний раз», — объяснила Наталья.

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