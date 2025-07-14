Сестра Алексея Воробьева Галина обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге
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Сестра Алексея Воробьева обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге. Галина рассказала о таинстве в личном блоге.
В июле 2025 года сестра певца отметила вторую годовщину со дня свадьбы. Галина трогательно поздравила супруга с важной датой, назвав его самым любимым человеком.
«С каждым годом все сильнее и сильнее. Мой лучший друг, мой надежный тыл и самый любимый человек! С любовью и нежностью, твоя жена», — подписала Галина снимок с мужем.
После годовщины сестра Воробьева решила обвенчаться с мужем. Таинство прошло в Никольском соборе. Для церемонии Галина выбрала приталенное белое платье с фатой. После таинства супруги обнялись на пороге церкви и отправились отмечать торжество морской прогулкой.
«Мы ждали этого дня», — высказалась сестра Алексея.
Ранее брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной. Подробности читайте в этой новости.
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