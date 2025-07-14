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Опубликовано 14 июля 2025, 12:06
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Сестра Алексея Воробьева Галина обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге

Сестра Алексея Воробьева Галина обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге

© Starface.ru

Сестра Алексея Воробьева обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге. Галина рассказала о таинстве в личном блоге.

В июле 2025 года сестра певца отметила вторую годовщину со дня свадьбы. Галина трогательно поздравила супруга с важной датой, назвав его самым любимым человеком.

«С каждым годом все сильнее и сильнее. Мой лучший друг, мой надежный тыл и самый любимый человек! С любовью и нежностью, твоя жена», — подписала Галина снимок с мужем.

После годовщины сестра Воробьева решила обвенчаться с мужем. Таинство прошло в Никольском соборе. Для церемонии Галина выбрала приталенное белое платье с фатой. После таинства супруги обнялись на пороге церкви и отправились отмечать торжество морской прогулкой.

«Мы ждали этого дня», — высказалась сестра Алексея.

Сестра Алексея Воробьева Галина обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда Comedy Women Eлена Борщева сыграла с мужем вторую свадьбу.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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