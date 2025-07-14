Сестра Алексея Воробьева Галина обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге

Сестра Алексея Воробьева обвенчалась с мужем в Санкт-Петербурге. Галина рассказала о таинстве в личном блоге.

В июле 2025 года сестра певца отметила вторую годовщину со дня свадьбы. Галина трогательно поздравила супруга с важной датой, назвав его самым любимым человеком.

«С каждым годом все сильнее и сильнее. Мой лучший друг, мой надежный тыл и самый любимый человек! С любовью и нежностью, твоя жена», — подписала Галина снимок с мужем.

После годовщины сестра Воробьева решила обвенчаться с мужем. Таинство прошло в Никольском соборе. Для церемонии Галина выбрала приталенное белое платье с фатой. После таинства супруги обнялись на пороге церкви и отправились отмечать торжество морской прогулкой.

«Мы ждали этого дня», — высказалась сестра Алексея.