Звезда Comedy Women Eлена Борщева сыграла с мужем вторую свадьбу

Елена Борщева сыграла с мужем вторую свадьбу.

Звезда Comedy Women снова надела свадебное платье и узаконила свои отношения с Валерием Юшкевичем спустя двадцать лет семейной жизни. Об этом юмористка рассказала в личном блоге.

Елена поделились снимками, где она позирует в коротком платье и длинной фате. По словам Борщевой, многие их знакомые были удивлены тому, что они снова решили поехать в загс. Но близкие друзья все же собрались в одном месте, чтобы поздравить их семью с годовщиной.

«Любовь окрыляет! 2 июля отметили 20-летие нашей семьи... Собрались наши близкие друзья, под живую музыку мы вошли в зал, дети осыпали нас лепестками, свадебный регистратор прочла наши самые яркие события, которые случились за эти 20 лет, мы снова сказали друг другу "да", расписались в книге юбиляров, нам выдали свидетельство, как когда-то обменялись кольцами и, конечно, под крики "горько"» поцеловались! Эмоции переполняли...» — рассказала Борщева.

Кроме того, дети звездной пары также присутствовали на торжестве родителей: 18-летняя Марта и 10-летняя Ума даже помогли им организовать праздник.

Ранее мы писали о том, что брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной.

Также сообщалось, что артистка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом из Панамы.