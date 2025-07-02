Брат Алексея Воробьева женился после свадьбы певца с Аидой Гарифуллиной. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Сестра Алексея сообщила о женитьбе Сергея. Она опубликовала фото, на котором запечатлены жених и невеста.

«Свадьба брата. До слез», — написала Галина.

Галина не стала раскрывать подробностей торжества и личность избранницы брата. Не комментировал новость и Алексей, который сам не так давно узаконил отношения с оперной певицей.

Отметим, что Сергей ведет непубличный образ жизни. Несколько лет назад он выражал опасения за здоровье брата, который перенес инсульт. Также известно, что у Сергея был конфликт с Галиной.

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