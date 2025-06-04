Сестра Алексея Блиновского взяла кредит на 10 млн и угодила под банкротство. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По информации источника, Елена Блиновская оформила на Наталью фирму по доставке продуктов питания, а та, в свою очередь, взяла кредит на 10 млн. Когда блогершу задержали и арестовали счета, Наталье стало нечем отдавать долги. В результате за ней числилась сумма 8,7 млн, а сама она угодила под банкротство.

Уточняется, что сестра Блиновского проживает в ипотечной квартире с мужем и воспитывает троих детей. На данный момент у нее нет работы.

Ранее приставы начали принудительное взыскание двух млн с фирм Алексея Блиновского, которые не платят налоги. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у детей Елены Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве.