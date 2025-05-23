Приставы начали принудительное взыскание двух млн с фирм Блиновского

Приставы начали принудительное взыскание двух млн с фирм Алексея Блиновского, которые не платят налоги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, ООО «Алмаз», которое принадлежит Блиновскому, задолжало налоговой 1,695 млн. А долг другой компании составляет 300 тыся рублей. Обе конторы провалили все сроки, поэтому ФНС инициировала принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.

Однако, по информации источника, реальное взыскание станет сложным процессом, так как счета фирмы остаются арестованными: ограничения продлены по решению Савеловского суда.

Сама Елена Блиновская тоже продолжает бороться с ФНС. Ранее ее финансовый управляющий направил два иска к налоговой в Арбитражный суд Москвы и Красноярска. Как полагает сторона «королевы марафонов», обе ее компании были незаконно исключены из реестра юрлиц. Поэтому сейчас конторы пытаются восстановить, чтобы они работали и можно было распоряжаться их счетами.

Ранее сообщалось, что у детей арестованной Елены Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве. Подробности читайте в этой новости.