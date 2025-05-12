Mash: у детей арестованной Елены Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве

Дети блогерши Елены Блиновской, которая сейчас находится под арестом, могут лишиться дорогостоящего имущества. По данным Telegram-канала Mash, им принадлежит доля в квартире стоимостью 136 млн рублей.

Недвижимость, как выяснили журналисты, появилась у несовершеннолетних через дедушку. Отец Блиновской сделал роскошный подарок внукам в 2020 году. Им отошли 152 квадрата на Серпуховском Валу.

В настоящий момент управляющий имуществом Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств, требует через суд, чтобы сделку по квартиру признали недействительной. Все дело в том, что имущество могли приобрести на деньги с марафонов блогерши, за которой теперь числиться большой денежный долг перед государством.

Ранее сообщалось, что у матери и брата Елены Блиновской нашли недвижимость и миллионы на счетах. Предполагается, что все это могло быть специально переписано блогером на родственников.