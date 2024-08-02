Сестра Агаларова рассказала о его реакции на скандал с изъятием товара на 38 млн

Сестра Эмина Агаларова рассказала о его реакции на скандал с изъятием товара на 38 млн рублей. Сабина поделилась откровением в эфире YouTube-шоу Саусан Джафаровой.

Пять лет назад Сабина угодила в скандал. Владелица торговых площадок в московском ТЦ забрала товар у продавцов на 38 млн рублей, после чего на нее подали в суд. Ситуация осложнялась тем, что сестра Эмина была на поздних сроках беременности и переживала расставание с возлюбленным. Из-за стресса Сабина родила раньше срока. Примечательно, что в скандале ее не поддержал даже брат.

«На каком-то семейном мероприятии Эмин постучал по плечу и говорит: «Ты, конечно, молодец. Заставила напрячься мой отдел аренды». И в этот момент мне стало еще обиднее. Потому что ребенка я в итоге родила на восьмом месяце на стрессовом фоне», — сообщила родственница Эмина.

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