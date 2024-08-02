«Пусть подавятся этой квартирой»: российские звезды не могут продать недвижимость в Юрмале

Звезды российского шоу-бизнеса некогда облюбовали курортную Юрмалу, однако теперь из-за ситуации в мире вынуждены отказаться от отдыха там. При этом у них у всех возникли проблемы с продажей жилья, передает Kp.ru.

Например, Олег Газманов вообще ничего не может сделать со своей квартирой в Латвии. Все дело в том, что власти прибалтийского государства наложили запрет на некоторые виды деятельности певца в стране.

«Продать там квартиру мы не можем. Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», — заявил известный россиянин.

Не так давно Лариса Долина сетовала на то, что больше не отдыхает у Балтийского моря. Патриотично настроенная певица имеет в собственности квартиру на территории Юрмалы, где прежде проводила время вместе с близкими.

Есть квартира на латвийском курорте и у Аркадия Укупника. Певец приобрел ее в 2007 году, но сейчас уже там не отдыхает. Исполнитель заявил, что на родине полно чудесных мест, где можно с удовольствием провести время.

Ранее блогер Елена Блиновская продала квартиру за 70 млн рублей. Она сделала это, чтобы покрыть долги перед ФНС.