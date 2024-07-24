44-летний певец Эмин Агаларов вышел в свет в Баку с повзрослевшими сыновьями. Артист поделился кадрами с мероприятия в соцсети.

В Баку проходит фестиваль Dream Fest, который посетили многие звезды. Не стал исключением и Эмин. Певец вышел на красную дорожку вместе с семьей: его сопровождали жена, сыновья Микаил и Али и дочь Амина. Для выхода в свет семейство выбрало классические образы. Агаларов предстал перед публикой в черном костюме, а сыновья — в хлопковых рубашках и белых брюках. Алена Гаврилова и Амина выбрали светлые платья.

Подписчики обратили внимание, как возмужал Микаил. Они назвали юношу «новым крашем» всех девушек.

Ранее Эмин Агаларов заявил, что второй раз женился на Гавриловой из-за большой любви. Впервые Алена и Эмин узаконили отношения в 2018 году. После расставания пара вновь сыграла свадьбу в 2024 году. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Максим Фадеев поругался с Глюкозой 9 лет назад из-за мультика для сына Саввы.