Сергей Зверев проиграл суд из-за долга по коммунальным платежам: известна сумма

Стилист Сергей Зверев почти год игнорировал необходимость оплаты коммунальных платежей, поэтому задолженность с него взыскали через суд.

По данным Telegram-канала Mash, Фонд капремонта подал на Зверева в суд из-за квартиры, расположенной на Дмитровском шоссе в Москве. Как оказалось, общая задолженность составила 16 тысяч рублей.

При этом суд Сергей проиграл, поэтому теперь обязан выплатить не только сумму требований, но еще и 2 тысячи рублей в качестве госпошлины. Согласно постановлению суда, Зверев теперь должен выплатить 18 тысяч рублей.

Ранее Сергей Зверев прокомментировал новость о том, что приемный сын собирается подать на него в суд из-за испорченного детства. Стилист якобы водил ребенка по «голым» вечеринкам. Артист оставил свою фирменную фразу в Сети: «Звезда в шоке».

Также сообщалось, что Зверев пожаловался на шумную соседку, из-за которой у него практически пропал сон. По словам артиста, 70-летняя женщина страдает шизофренией, однако переезжать из-за нее в другой дом он отказался.