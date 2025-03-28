«Звезда в шоке!»: Сергей Зверев отреагировал на обвинения сына в испорченном детстве

Звездный стилист Сергей Зверев прокомментировал новость о том, что его единственный сын собирается подать на него в суд из-за испорченного детства. Артист оставил свою фирменную фразу в Сети: «Звезда в шоке».

В СМИ распространилась новость, что Сергей Зверев-младший планирует отсудить у отца 25 млн рублей за свои психологические травмы, которые ему были нанесены в малолетнем возрасте. Сообщалось, что стилист якобы водил сына по «голым» вечеринкам, когда тот еще был подростком.

Сергей Зверев-старший не стал долго сохранять молчание и отреагировал на скандал. Он дал понять, что ему просто пытаются испортить репутацию.

«Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идем дальше. Собаки лают, караван идет», - заявил артист.

Напомним, что Сергей уже много лет не общается со своим единственным сыном. Зверев-младший рассказывал, что отец обвинил его в воровстве и выгнал из дома.

Ранее Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец».