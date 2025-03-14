Сергей Зверев пожаловался, что потерял сон из-за соседки с шизофренией

Сергей Зверев посетил показ на Московской неделе моды. Во время мероприятия звездный стилист пожаловался на шумную соседку, из-за которой у него практически пропал сон.

Модный эксперт вновь выбрал для выхода в свет экстравагантный образ. Сергей пришел на показ в нарядном костюме и объемной шляпе с пайетками. 61-летний стилист практически не меняется внешне. Он признался, что правильно питается и отказался от вредных привычек. Правда, в одном артисту не везет — Зверев не может наладить свой сон из-за буйной соседки.

«Сна нет вообще, потому что у соседки шизофрения на какой-то там стадии, ей за 70… Я не высыпаюсь из-за нее. А уйти спать в другую комнату нет возможности, потому что она гремит во всех комнатах», — рассказал он Kp.ru.

Артист пытался решить проблему — писал записки, привлекал внимание к проблеме в социальных сетях, разговаривал с пенсионеркой, но его просьбы не услышали.

Зверев пожаловался, что ему даже не помогают беруши, а переезжать он не хочет, так как привык к дому. Сергей нашел единственный выход — он старается отвлекаться на работу.

Ранее в семье стилиста случилось горе — на СВО погиб его 41-летний племянник. Зверев раскрыл страшные подробности смерти родственника.