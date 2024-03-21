Сергей Зверев назвал самого стильного российского политика

Известный парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл имена самых стильных российских политиков. Его слова приводит НСН.

По мнению шоумена, самыми модными политиками в России он считает президента страны и его пресс-секретаря. Зверев отметил, что Путин всегда выглядит сдержанно, а Песков, в свою очередь, отдает предпочтение популярному стилю кэжуал.

«В политике самый стильный Владимир Владимирович Путин. У него очень скромные костюмы, но стиль. Дмитрий Песков всегда аккуратный, очень подтянутый, в форме», — заявил парикмахер.

Ранее Сергей Зверев рассказал, что не может жить без музыки и моды.

Также Зверев высказался о скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам стилиста, он видел и хуже мероприятия в российском шоу-бизнесе.