Были мероприятия и похуже: Зверев высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала большой общественный резонанс. О мероприятии высказался российский модельер, стилист Сергей Зверев.

Зверев уверен: в шоу-бизнесе бывали мероприятия и похуже. Артисты всячески привлекали к себе внимание, чтобы удержаться и быть на плаву.

Модельер привел в пример топ-звезд: к примеру, Валерия Леонтьева. Зверев нашел видео, на котором артист пел в узеньких трусах в концертном зале «Россия». При этом он вспомнил, как служил в очень страшное время при напряженной политической ситуации, поэтому стилист понимает, что данное мероприятие сейчас неуместно.

«Если бы меня на голую вечеринку позвали, я бы даже не стал задавать себе вопрос, зачем и ради чего туда идти…», — цитирует Зверева MSK1.RU.

Он добавил, что понимает матерей, потерявших своих сыновей, и их возмущение, когда они увидели данное мероприятие.

«Представляете, каково им видеть то, когда кто-то в это время веселится по полной программе, да еще и в таком виде», — добавил стилист.

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