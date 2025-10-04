Сергей Жуков заработает на юбилейном туре более полумиллиарда рублей

49-летний певец Сергей Жуков заработает на юбилейном туре «Руки вверх» более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В 2026 году музыкальная группа «Руки вверх» отметит свое 30-летие. В честь этого события Сергей Жуков анонсировал юбилейный тур, который пройдет в 17 городах России, а также в Дубае.

По данным источника, только за шоу в Лужниках организаторы заработают свыше 121 миллиона рублей, а с билетов на концерт в Северной столице — более 138 миллионов. Так, по подсчетам издания, общая прибыль с тура составит около 550 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Сергей Жуков подал иск в суд. Весной этого года певец потребовал снять блокировку с фонограмм своих песен. Артист принял это решение после скандала вокруг выхода фильма о его группе «Руки вверх».

Верховный суд РФ тогда отказался передавать иск Жукова третьим лицам в кассационную инстанцию. Затем сайт «Страсти» обсудил дело исполнителя хита «Крошка моя» со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Юрист объяснил, что у Сергея Жукова есть право подать еще одну жалобу в Верховный суд, однако шансы принятия документа невысоки.