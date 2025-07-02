Сергей Жорин заявил, что Жуков может подать еще одну жалобу в Верховный суд. Об этом он рассказал «Страстям».

Сегодня стало известно, что Верховный суд РФ отказался передавать дело Сергея Жукова о признании недействительным договора передачи прав на фонограммы группы «Руки Вверх!» третьим лицам в кассационную инстанцию.

Однако, как рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, это еще не конец — у Жукова есть право подать надзорную жалобу в Верховный суд.

«В соответствии со ст. 391.2 ГПК РФ надзорная жалоба подаётся в течение 3 месяцев со дня вступления в силу отказного определения ВС», — заявил он.

Сначала жалоба будет проверяться судьей ВС, затем, если ее примут, то передадут в Президиум ВС. После этого произойдет рассмотрение жалобы. Однако шансы принятия документа невысоки, объяснил Жорин.

«Приблизительно 1% надзорных жалоб принимаются к рассмотрению, и большинство из них удовлетворяются», — рассказал он.

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