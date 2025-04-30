48-летний Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни группы «Руки вверх». Об этом сообщает aif.ru.

По информации источника, 5 мая Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Жукова, требующего снять блокировку с фонограмм своих песен на различных площадках. Запрет был наложен по инициативе музыкального издательства «Джем».

Причиной иска стал скандал после выхода фильма о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить проект, в котором задействованы хиты коллектива. В издательстве заявили, что у них также есть смежные права на фонограммы использованных в проекте песен. Однако Жуков записал новые фонограммы для фильма. По этой причине певец считает требования ответчиков незаконными.

Юрист Евгений Колоколов заявил, что артист имеет право быть автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.

«Авторство истцов может быть оспорено путем подачи соответствующего иска. Его цель — восстановить право лица — автора произведения», — высказался юрист.

Ранее 48-летний Сергей Жуков отменил выступления из-за серьезной болезни и экстренно вернулся в Москву. Подробности читайте в этой новости.