Сергей Жуков раскрыл причину отказа от новогодних выступлений

Пока все звезды активно выступают в период праздников, некоторые предпочитают в это время находиться с близкими. Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что отказывается от корпоративов в новогоднюю ночь.

Новый год по традиции Сергей встречает со своей семьей. Даже если в ночь с 31 на 1 у артиста выпадает концерт, то в полночь он обязательно будет дома. Этому правилу певец не изменяет уже много лет.

«Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, елка, подарки – что может быть лучше. Семья — это самое ценное и важное для меня. А вот через час можно уже и на работу, а потом заскочить в «Руки ВВерх! Бар», поздравить сотрудников и гостей», — рассказал он в интервью Kp.ru.

Сергей Жуков с 2007 года состоит в браке с Региной Бурд. Скоро супруги станут родителями в четвертый раз — пол ребенка пока держится в секрете. Пара уже воспитывает дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Также у Жукова имеется взрослая дочь Александра от первого брака.

Ранее мы писали о том, что дочь Сергея Жукова отдает половину гонорара родителям. Подробности смотрите в этой статье.