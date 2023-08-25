Дочь Сергея Жукова рассказала, на что тратит гонорары от актерской деятельности

Дочь Сергея Жукова рассказала, что половину своего гонорара отдает родителям, об этом сообщает портал Вокруг.тв.

Ника Жукова — старшая дочь певца. Она неоднократно выходила с ним на сцену и появлялась в его клипах. В 2023 году она стала главной героиней сериала «Плакса», который спродюсировал ее знаменитый отец. За съемки Ника получает приличные гонорары. Девочка рассказала, что у нее, как у любого профессионального артиста, уже есть собственный пиар-директор.

Ника призналась, что старается с умом распоряжаться заработком. При этом половину гонорара она отдает на помощь родителям.

«Остальное коплю. Папа вообще не лезет в эту всю историю, он просто поддерживает, как и должен делать настоящий отец», — рассказала она.

Напомним, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков состоит в браке с 2007 года с экс-участницей музыкального коллектива «Сливки» Региной Бурд. Супруги воспитывают троих детей: 14-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. Наследники знаменитостей увлекаются творчеством и уже давно зарабатывают собственные деньги.

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