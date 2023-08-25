НАШ ШОУБИЗ
12:01, 25 августа 2023
1 мин.

Дочь Сергея Жукова рассказала, на что тратит гонорары от актерской деятельности

Дочь Сергея Жукова рассказала, что половину своего гонорара отдает родителям.

Дочь Сергея Жукова рассказала, на что тратит гонорары от актерской деятельности

© Starface.ru

Дочь Сергея Жукова рассказала, что половину своего гонорара отдает родителям, об этом сообщает портал Вокруг.тв.

Ника Жукова — старшая дочь певца. Она неоднократно выходила с ним на сцену и появлялась в его клипах. В 2023 году она стала главной героиней сериала «Плакса», который спродюсировал ее знаменитый отец. За съемки Ника получает приличные гонорары. Девочка рассказала, что у нее, как у любого профессионального артиста, уже есть собственный пиар-директор.

Ника призналась, что старается с умом распоряжаться заработком. При этом половину гонорара она отдает на помощь родителям.

«Остальное коплю. Папа вообще не лезет в эту всю историю, он просто поддерживает, как и должен делать настоящий отец», — рассказала она.

Напомним, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков состоит в браке с 2007 года с экс-участницей музыкального коллектива «Сливки» Региной Бурд. Супруги воспитывают троих детей: 14-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. Наследники знаменитостей увлекаются творчеством и уже давно зарабатывают собственные деньги.

Ранее мы писали о том, что основателя группы «Алиса» и экс-гитариста Андрея Шаталина нашли в неадекватном состоянии в лесу. Он ушел из дома 22 августа и не вернулся. Близкие родственники музыканта сначала не хотели поднимать шумиху, но когда поняли, что Шаталин не вернется, все же решили привлечь к поискам полицию и волонтеров.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Вокруг.тв
Теги:
Сергей Жуков
дети
Новости партнеров
О чем говорят