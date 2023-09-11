47-летний певец Сергей Жуков станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает издание StarHit.

В Сочи состоялся кинофестиваль, который собрал всех звезд шоу-бизнеса. Посетила мероприятие и Регина Бурд. Для выхода в свет избранница Сергея выбрала свободное черное платье. Несмотря на просторный фасон, оно не смогло скрыть округлившийся живот Регины. Возлюбленная певца находится на последних сроках беременности. По информации источника, пополнение в звездной семье ожидается к концу года.

Напомним, что Сергей и Регина станут родителями в четвертый раз. Пара уже воспитывает дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Также у Жукова имеется взрослая дочь Александра от первого брака.

Жуков и Бурд вместе более 17 лет. Многодетный артист никогда не скрывал, что хочет вновь стать отцом. На данный момент пол ребенка держится в секрете.

Ранее мы писали о том, что дочь Сергея Жукова отдает половину гонорара родителям. Подробности смотрите в этой статье.