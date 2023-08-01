Сергей Жуков хочет отсудить у ресторана крупную сумму денег из-за вывески

Исполнитель Сергей Жуков, который является лидером группы «Руки Вверх!», подал иск в суд на один из баров Иркутска из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Оказалось, что ООО «Эврико», осуществляющее ресторанную деятельность, использовало товарный знак музыкальной группы. 47-летний Жуков требует от организации один миллион рублей, а также 29 тысяч 260 рублей в качестве компенсации судебных расходов.

В случае проигрыша иркутского бара компания должна будет в течение трех дней с момента решения суда снять со своего заведения все вывески с товарным знаком «Руки Вверх!». Следующее судебное заседание по этому делу состоится 7 августа.

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