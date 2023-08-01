Хореограф Екатерина Решетникова рассказала о работе с детьми и любви к танцам

Танцовщица, концертный режиссер и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Екатерина Решетникова стала гостьей шоу «2,5 человека» в эфире Comedy Radio. В беседе с ведущими она рассказала, с какого момента полюбила танцы.

Звезда заявила, что все произошло еще в детском саду, за год до выпуска. Она была Чунгой-Чангой, ее накрасили черной краской, нарядили в яркие бусы. Весь праздник Екатерина просидела в отдельной комнате и ждала своего выхода на сцену, который был завершающим в спектакле.

По словам Решетниковой, она знала, что будет сюрпризом вечера.

«Тогда я еще не представляла, что полжизни проведу в гримерках, но этот момент я очень запомнила, это кайф, что все на тебя смотрят, а ты танцуешь», – поделилась артистка в эфире Comedy Radio.

Сейчас Екатерина занимается преподаванием. Она является художественным руководителем танцевальной школы. Она отмечает, что с этого учебного года будет большую часть времени заниматься детским отделением.

Также хореограф вспомнила про свою недавнюю постановку – «Щелкунчик». Решетникова рассказала, что они пробовали ее сделать. На сцене соединили детей и опытных танцовщиков, а главное, решали все за счет стритовой хореографии. Но музыку и некоторые балетные заходы решили оставить.

«Это было очень круто, одна из любимых моих работ», – призналась звезда.

Знаменитость добавила, что теперь мечтает сделать альтернативную версию постановки «Щелкунчик» в Большом театре.