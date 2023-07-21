Музыка не приносит денег: экс-солист «Руки вверх!» Потехин нашел необычный способ заработка

Экс-солист группы «Руки вверх!» 51-летний Алексей Потехин рассказал, что заработал деньги с помощью реставрации танка. Музыкант поделился альтернативным способом заработка. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Сейчас у Потехина своя музыкальная группа, но высокого дохода выступления не приносят. А у него две дочери и сын. По его словам, чтобы содержать семью ему нужно 300 тысяч рублей в месяц, а такого количества работы нет.

Тогда музыкант нашел иной способ заработка. Он начал перепродавать антиквариат. По его словам, сумма выходит неплохая.

«По сути, я занимаюсь «купи-продай». Покупаю какие-то старинные вещи и вкладываю в них. А потом дороже перепродаю», – рассказал Потехин.

Знаменитость добавил, что уже успел набрать себе постоянных заказчиков. Люди спрашивают у него разные раритетные вещи, а он их находит, реставрирует и перепродает.

«Однажды танк с Великой Отечественной войны нашел и отреставрировал. Вот такими вещами я занимаюсь», – похвастался музыкант.

Ранее экс-солист «Руки вверх!» Сергей Жуков спустя 16 лет раскрыл причину распада коллектива. Выяснилось, что она связана со вторым участником – Алексеем Потехиным, который покинул дуэт в 2006 году.

По словам Жукова, вместе с ним они строили музыкальную карьеру в течение 10,5 лет. Все это время исполнители «ежесекундно находились вместе». Все закончилось, когда музыканты поняли – они устали друг от друга.