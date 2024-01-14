Сергей Жуков и его дочка радуются сугробам: певец выложил кадры из семейного архива

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков выложил забавное видео, на котором он бросает дочь в сугроб. Девочке явно понравилось проводить так время с отцом: она продолжила смеяться, даже когда упала в снег. Кадры опубликовали в Telegram-канале StarHit.

Певец не раз говорил, что старается проводить почти все свободное время с семьей, особенно в новогодние праздники. Поэтому даже если концерты выпадают в ночь с 31 декабря на 1 января, то под бой курантов он все равно возвращается домой.

В 2023 году Сергея Жукова признали артистом первого эшелона. Стоимость его участия в новогодних корпоративах может превышать 10 миллионов рублей.

Напомним, у исполнителя пятеро детей: супруга Регина Бурд подарила ему дочку и троих сыновей. Последний ребенок родился у пары совсем недавно. Также у Жукова есть старшая дочь Александра от прошлого брака.

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