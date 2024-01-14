Врачи заподозрили у Насти Ивлеевой сколиоз, рассмотрев ее снимки с «голой» вечеринки

У Насти Ивлеевой заподозрили сколиотическую деформацию позвоночника. Такой вывод сделали врачи после просмотра фотографий блогера с ее «голой» вечеринки в ночном клубе «Мутабор».

Специалисты рассказали Telegram-каналу Mash, что на снимках отчетливо видно, что у Насти разная высота плеч, слегка перекошены бёдра и в целом выражен изгиб спины.

Блогеру посоветовали как можно скорее обратиться к специалисту. Возможно, Ивлеевой поможет ношение специального корсета в течение некоторого времени. Иначе у нее могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

В конце декабря состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор». Для выхода в свет гости мероприятия выбрали откровенные наряды. Вот почему мероприятие вызвало общественный резонанс.

После этого многие звезды, принявшие участие в мероприятии, начали извиняться перед публикой. Профайлер Давыдов считает, что они специально делали это в водолазках.