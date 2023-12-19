Филипп Киркоров не попал в список самых востребованных артистов на корпоративах

Стоимость участия в новогодних корпоративах самых востребованных артистов превышает 10 миллионов рублей. При этом у лидера прошлых лет Филиппа Киркорова появились конкуренты, запрашивающие даже большие суммы, чем поп-король.

По словам продюсера Сергея Лаврова, в этом году артистами так называемого первого эшелона стали Zivert, Анна Аsti и Сергей Жуков.

«Самые дорогие сегодня — это Zivert, Анна Аsti, Сергей Жуков. Это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у этих артистов стабильно дорого и богато», - приводит News.ru слова эксперта.

При этом больше всего запросов поступает на выступления Анны Аsti. Сейчас ее график расписан на долгое время вперед. Как подчеркнул Лавров, стоимость выступления Аsti и Киркорова составляет 10 миллионов рублей, но спрос на исполнителя хита «Цвет настроения синий» гораздо ниже.

«Нельзя сказать, что у короля поп-эстрады столько же предложений на Новый год, как у Анны Asti», — заключил продюсер.

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