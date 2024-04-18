Сергей Соседов вернулся на НТВ после скандального увольнения

Критик Сергей Соседов вернулся на НТВ после увольнения из шоу «За гранью» в 2023 году. Он будет членом жюри в новом шоу «ВИА Суперстар!»

Об этом узнал сайт StarHit. Соседов будет работать в жюри вместе с ведущей Лерой Кудрявцевой, певцом Стасом Пьехой и артисткой Наташей Королевой.

Каждый выпуск новой передачи посвящен определенной теме. Коллективам выставляются баллы, а победит команда, набравшая больше всего очков. Среди участников – коллективы, особенно популярные в 80-90-е годы.

Ранее Соседов рассказывал, что живет с пожилой матерью и не голодает. Они разнообразно питаются, в доме всегда есть мясо. Критик признался: он никогда не жил на широкую ногу, и средств хватает. В шоу «За гранью» Соседов получал немаленькую зарплату, а после увольнения доходы сократились. Его это не пугает, критик не считает себя нищим и может «всегда где-то заработать».

В апреле стало известно, что финальный концерт шоу «Маска» не состоится. Решение принято каналом НТВ из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Зрители смогут наблюдать за выступлениями любимых персонажей из дома.