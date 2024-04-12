«Я не голодаю»: на что живет Сергей Соседов после увольнения с ТВ

Критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал, откуда берет деньги после увольнения с ТВ. Он признался, что на самом деле на широкую ногу никогда и не жил, поэтому сейчас ему средств вполне хватает.

В конце 2023 года Соседов покинул пост ведущего в ток-шоу. Известно, что за эту работу ему платили немаленькую зарплату, поэтому его доходы, как отмечает mk.ru, заметно сократились. Теперь Сергей ходит по различным программам в качестве эксперта и получает за съемки гонорары.

Сам критик подчеркнул, что его не пугает сокращение дохода. Тем более, что нищим он себя совсем не считает.

«Мне хватает. А на что я жил раньше? На что живут простые люди всю жизнь? На то и я живу! И могу всегда где-то заработать», - заявил Соседов.

Напомним, что Сергей живет вместе с пожилой мамой. Благодаря ей, как признался телеведущий, у него в доме всегда есть еда. Питание у них довольно разнообразное, и всегда на столе присутствует мясо.

«Я не голодаю. Мне надо быть сытым всегда, иначе я буду очень злой», - поделился Сергей.

Ранее Сергей Соседов рассказал, почему живет с 88-летней мамой.