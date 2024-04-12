На НТВ изменили ежегодной традиции и отменили финальный концерт шоу «Маска»

В этом году на НТВ изменили ежегодной традиции - финальный концерт шоу «Маска» не состоится. Он отменен в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Об этом пишет Вокруг ТВ.

О решении руководства «Маски» стало известно 12 апреля. Финальный выпуск снимут в павильоне, а большого концерта не ожидается. Так что зрители будут вынуждены смотреть финал и болеть за любимых персонажей из дома.

Люди, которые уже приобрели билеты, могут их вернуть. Руководство проекта выразило соболезнования пострадавшим в «Крокусе», а также их близким.

Ранее сообщалось, что из проекта выбыла солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. Она принимала участие в костюме Кактуса. По словам певицы, самым сложным для нее стал номер на каблуках – артистка боялась оступиться и сломать ногу. Известно, что Иванчикова не сразу согласилась на участие в «Маске», хотя костюм понравился быстро. Но и с ним были нюансы: пайетки царапали руки, в костюме она промокала насквозь.