Сергей Соседов предложил сократить баснословные гонорары звезд до миллиона рублей

Сергей Соседов возмутился из-за больших гонораров звезд.

Критик считает, что артисты сильно завысили стоимость своих выступлений. По словам Соседова, такие баснословные суммы нужно урезать, так как выступления не должны стоить более миллиона рублей даже у самых популярных артистов.

«Ни один концерт никакой супер-пупер «звезды» не может стоить более миллиона рублей. Да и этого много… аморально платить от 3 до 12 млн за попсовый концерт, когда в стране существуют колоссальные проблемы», — отметил Сергей в беседе с изданием aif.ru.

Кроме того, Соседов предложил обращаться к звездам, получающим заоблачные гонорары, за помощью, так как они могут экспортировать деньги в пользу нуждающихся.

Напомним, что накануне стало известно о желании внести в Госдуму на рассмотрение законопроект, который будет ограничивать траты на концерты и корпоративы из общего бюджета.

Ранее мы писали о том, что критик Сергей Соседов сравнил дуэт Шнурова и Инстасамки с мусором.

Также сообщалось, что Иосиф Пригожин раскритиковал инициативу об ограничении гонораров артистов.