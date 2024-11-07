«Опомнитесь, пожалуйста!»: Пригожин раскритиковал инициативу об ограничении гонораров артистов

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с критикой инициативы об ограничении гонораров артистов до 1 млн рублей за выступление. Его слова приводит 360.ru.

Как рассказал медиаменеджер, такие инициативы являются самодурством, и они негативно отражаются на репутации своих авторов.

Продюсер отметил, что артисты делят гонорар с командой из музыкантов, танцоров, технических работников и так далее, а не забирают его полностью себе. Вдобавок музыкальные инструменты, гарнитура и костюмы для выступлений также стоят очень дорого. При этом организаторы выступлений несут большие расходы на билеты на самолет, проживание в гостинице, суточные выплаты и прочее.

«Сделать аранжировку на песню, снять клип, сделать фотосессию, пригласить визажиста, пригласить стилиста, пригласить костюмера, пригласить парикмахера... То есть у больших, особенно, музыкантов расходник стартует от миллиона. Это просто расходы, это даже не гонорар», — поделился Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что артисты также выплачивают со своих гонораров большие налоги, которые пополняют российский бюджет.

«Ребята, опомнитесь, пожалуйста!», — подытожил он.

Ранее певица Валерия призналась, что часто скандалит с Иосифом Пригожиным из-за пустяков.