«Мне надо заплатить деньги, чтобы я это слушал»: критик Соседов сравнил дуэт Шнурова и Инстасамки с мусором

Музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о дуэте Сергея Шнурова и Инстасамки. Он заявил, что считает их коллаборацию «помоями», и их песню он бы слушал только за большие деньги. Об этом он рассказал 360.ru.

После новостей о том, что трек Шнурова и исполнительницы хита «За деньги да» станет одним из самых популярных в этом году, Соседов выступил с критикой этого творческого союза. Он не верит в то, что кто-то будет готов платить 60 млн рублей, чтобы их послушать.

«Мне надо заплатить деньги, чтобы я это слушал. <…> Если содержимое контейнера вывалить на тротуар, это может иметь успех? Как люди отнесутся, если контейнер с мусором выбросить на тротуар?» - отметил Соседов.

Критик уверен, что «нормальные» люди это слушать не будут, так как трек этих артистов, по его мнению, не имеет ничего общего с искусством.

«Уж я точно не буду это слушать. Потому что это помойка, это просто себя не уважать», - цитирует слова Сергея aif.ru.

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