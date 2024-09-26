Сергей Шнуров снизил ценник на корпоративы в два раза из-за развода. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, год назад группа «Ленинград» зарабатывала 32 млн рублей на частных мероприятиях. В сентябре 2024 года стало известно, что лидер коллектива разводится с четвертой женой. Новости о разладе в семье повлияли на спрос.

Как утверждает Mash, у «Ленинграда» запланирован всего один частый концерт, который пройдет в январе на Бали. В связи с этим Шнуров снизил ценник на выступления. Теперь за 40 минут он просит 18 млн рублей и 10 тысяч суточных.

Также музыкант убрал из райдера алкоголь, но добавил банку варенья и сырную нарезку.

Ранее психолог Константин Сибитев рассказал, что мешает Сергею Шнурову построить семью. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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