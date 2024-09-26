«Рок-треш-звезда с багажом эпатажа»: что мешает Сергею Шнурову построить семью

Ольга Абрамова подала на развод с Сергеем Шнуровым после 6 лет брака. Для музыканта брак с Абрамовой стал четвертым по счету. Известно, что Ольга растит от Сергея двоих детей. В чем причина очередной неудачи в личной жизни Сергея? Психолог Константин Сибитев считает, что Шнурову мешают построить крепкий брак его эпатаж и харизма. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Что мешает Шнурову построить семью?

«Начнем с того, что Сергей — звезда. И не просто звезда, а рок-треш-звезда с огромным багажом противоречий, эпатажа и взрывного характера. Как семейный психолог отмечу, что для таких личностей семья — это компромиссы, к которым не всегда легко прийти. Ему, привыкшему к всеобщему вниманию, тяжело подстраиваться под нужды другого человека, особенно когда этот человек не только партнер, но и родитель двоих его детей. Это требует подлинного смирения и уступчивости, а для такого лидера, как Шнуров, эти качества явно не первостепенны», — высказался психолог.

Создан ли он вообще для семьи?

«Четыре попытки вступить в брак наводят на мысль, что, может быть, Сергей ищет «что-то особенное». И каждый раз, находя женщину «искусствоведа» (как он иронично назвал Ольгу в одном из интервью), он надеется на новое счастье. Но все его попытки не увенчались успехом, и мы видим, что, возможно, в этом уравнении важен не столько партнер, сколько сам Сергей. Его харизма, независимость и творческая свобода плохо сочетаются с семейной рутиной. Ведь где-то между гастролями и репетициями трудно вместить «парламентскую демократию» (так Шнуров описывал свои отношения с Ольгой)», — считает Константин.

Могла ли разница в возрасте стать причиной развода?

«Разница в возрасте — это, конечно, не всегда проблема, но когда одному из супругов 33 года, а другому — 51, могут возникнуть различия в целях, интересах и, давайте скажем прямо, энергетике. На момент начала отношений Ольга была еще в самом расцвете, и, возможно, именно это привлекло Шнурова, который всегда тяготел к молодым и дерзким. Но с течением времени такие союзы часто наталкиваются на реалии жизни: разница в восприятии мира становится более очевидной. Шнуров, вероятно, ищет в партнере спутника для «исследования» и кутежа, а не для совместного старения. И когда его жена перестает соответствовать этому идеалу — отношения рушатся», — высказался эксперт.

И кто же в итоге виноват?

«Может, и не стоит искать виноватого в этой истории. Шнуров — яркое, но бурное явление в жизни многих женщин, и каждая из них могла на какое-то время быть тем самым «искусствоведом». Но долго держать этот огонь в семье — задача, с которой сам Сергей, видимо, не справляется. Возможно, его таланты просто лучше проявляются на сцене, чем в семье, а личная жизнь лидера «Ленинграда» остается той самой легендой, которой мы все восхищаемся, но повторять в своей жизни точно не хотели бы», — резюмировал психолог.