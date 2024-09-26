Ходит по ресторанам и живет в дорогом отеле: как проходят будни Дурова после ареста в Париже

Павел Дуров поселился в отеле Парижа, где номер стоит 900 тысяч в сутки. Девушка бизнесмена рассказала про жизнь во Франции в личном блоге.

Пока идет расследование, Павел Дуров не может покидать территорию Франции. Бизнесмен не ограничен в перемещениях по стране, поэтому его нередко можно встретить на улицах Парижа вместе с предполагаемой возлюбленной. В блоге Юлии Вавиловой регулярно появляются фото из ресторанов высокой кухни и отеля, находящегося недалеко от Лувра.

Судя по снимкам, пара поселилась в элитном отеле Hotel de Crilon, где самый дешевый номер стоит 230 тысяч рублей за сутки, а самый дорогой — 900 тысяч.

Также Дуров не скупится на подарки для Юлии. В личном блоге она похвасталась новой моделью телефона.

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram может раскрыть информацию о пользователях. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что новый тайный возлюбленный Ольги Бузовой устроил ей романтическое свидание на пляже в Танзании.