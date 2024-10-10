«Я — абьюзер и страшный человек»: Лера Кудрявцева озвучила требования к няне для дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева ищет няню для 6-летней дочки среди подписчиков. Знаменитость разместила требования к соискателям в Telegram-канале.

Лера Кудрявцева столкнулась с трудностями при поиске няни для дочки. За несколько дней телеведущая получила столько резюме, что у нее уже «шарики за ролики» заехали. Чаще всего ей пишут соискатели без опыта работы.

«Я — мама работающая и мне нужен доверенный человек, любящий деток всей душой и знающий начальную школу. Многие пишут, мол, «никогда не работала в семье, никогда не работала няней, но хочу попробовать». Работа няней — это непросто, да еще в чужой семье. Я понимаю, что вам кажется, что публичный человек — это интересно и дома у нас шоу с розовым пони, но это не так!» — написала Лера.

Кудрявцева отметила, что ищет «добрую, чистоплотную, спокойную» няню-гражданку РФ. Она должна знать программу подготовки к начальной школе и проживать в Москве.

Телеведущая предупредила, что будет строга к человеку, принятому на работу.

«Я — абьюзер и страшный человек. Живите с этим знанием», — резюмировала знаменитость.

Ранее Лера Кудрявцева публично обвинила Лерчек в ее непорядочности. Подробности читайте в этой новости.