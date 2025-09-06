Сергей Лазарев заработает более 80 млн рублей на гастрольном туре по России

Сергей Лазарев заработает более 80 миллионов рублей на всероссийском гастрольном туре. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Российский певец объявил о своем масштабном гастрольном туре по городам России. В его расписании уже оказались Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие.

Согласно расчетам источника, концерт в Санкт-Петербурге обеспечит организаторам выручку свыше 49 миллионов рублей. Билеты на мероприятие продаются по цене от 4 тысяч рублей, а стоимость мест в VIP-ложах достигает 200 тысяч.

Московская часть тура также станет высокодоходной: ценовой диапазон билетов колеблется от 3 до 30 тысяч рублей. Ожидаемый доход от столичного концерта оценивается в более чем 33 миллиона рублей.

Совокупная выручка от всех запланированных мероприятий превысит 80 миллионов рублей, что делает тур одним из наиболее коммерчески успешных музыкальных проектов текущего года.

