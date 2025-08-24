«Я в шоке»: Сергей Лазарев признался, что его довели до слез дети

Певец Сергей Лазарев признался, что дети довели его до слез. В личном блоге артист рассказал о неожиданном трогательном поступке сына и дочери.

Сейчас исполнитель хита «Это все она» находится в Казани, где проходит конкурс «Новая волна», а его дети отдыхают у бабушки в деревне. Находясь за тысячи километров, 10-летний Никита и 6-летняя Анна смогли удивить певца. Наследники Сергея Лазарева написали песню, а также сняли на нее клип, растрогав отца.

«Я в шоке. Пока я нахожусь на „Новой волне“, мои дети гостят у бабушки на даче. Вчера они прислали мне сначала песню, которую записали специально для меня в домашних дачных условиях (им помогали моя племяшка и ее бойфренд). А потом, когда я в слезах от трогательности и от восторга сказал, что „ну, осталось только дачный клип снять“, спустя несколько часов прислали мне этот шедевр! С удовольствием делюсь с вами этой мимимишностью», — поделился артист.

По словам Сергея Лазарева, композиция и ролик стали для него абсолютной неожиданностью: «Я в восторге! Люблю вас, мои детки! Спасибо за помощь в реализации задуманного детьми моей племяннице Алине и ее другу Ади».

