Сергей Лазарев раскрыл свой главный комплекс во внешности

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса все чаще стали ложиться под нож хирурга, меняя внешность. Один Филипп Киркоров за несколько месяцев стал буквально неузнаваемым. Оказалось, что о пластике задумывается и недавно отметивший 40-летие Сергей Лазарев. Вот только у врача ему бы хотелось исправить вовсе не фигуру, а одно несовершенство в лице.

По признанию певца, у него есть небольшой комплекс – некрасивый нос. Он уверен, что он сильно заметен для поклонников, и над ним ему бы хотелось «поколдовать». Однако ведущие в эфире радио «Русский хит» поспешили заверить артиста, что все с его внешностью в порядке, и попросили его не соглашаться на ринопластику.

«Мой нос, он узнаваемый… Не, я ничего не буду менять», - заключил Лазарев.

Напомним, что недавно в шоу «Маска» коллега Сергея раскрыла необычный пункт в его райдере. Член жюри проекта заподозрила, что в костюме Скорпиона может скрываться финалист конкурса Евровидение. А вычислить ей это удалось при помощи легкого вопроса: какой напиток участник предпочитает? По словам певицы Валерии, Лазарев жить не может без чая.

«У него этот пункт с чаем даже оговорен в райдере!» - поделилась супруга Иосифа Пригожина.

Ранее Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в публикации компромата.