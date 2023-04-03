Певица Валерия раскрыла необычный пункт в райдере Сергея Лазарева: впечатлен был даже Киркоров

На телеканале НТВ продолжается четвертый сезон шоу «Маска». Члены жюри уже раскрыли некоторых участников, но осталось еще много героев, которым все еще удается тщательно скрывать свою личность. Среди них Скорпион, из выпуска в выпуск меняющий свой голос так, что судьи не понимают даже, какого пола артист в костюме. В прошедшей программе эксперты выдвинули еще несколько версий, и больше всего им понравился вариант Валерии. Певица уверена, что на сцене перед ними выступает Сергей Лазарев.

Узнать исполнителя хита «Снег в океане» артистка смогла весьма необычным способом. Она задавала Скорпиону различные вопросы, и один из них касался предпочтений в напитках. Персонаж заявил, что жить не может без чая с имбирем и медом. Тогда у супруги Иосифа Пригожина не осталось никаких сомнений, что это Лазарев, ведь, по ее словам, у финалиста Евровидения пункт с чаем прописан даже в райдере.

«У него этот пункт с чаем даже оговорен в райдере!» - заявила Валерия.

Поражен оказался даже председатель жюри Филипп Киркоров. Ему понравилась версия коллеги, и он решил ее поддержать. После очередного выступления Скорпиона он, будучи уверенным, что это Сергей, поздравил его с днем рождения.

«Сереженька, дорогой, мы тебя очень любим! И от всей нашей дружной компании поздравляем тебя с юбилеем, восхищаемся тобой!» - обратился Киркоров к Лазареву.

Ранее стало известно, кто скрывался за персонажем Скунса в шоу «Маска». Решающим стал голос Валерии, но, увидев, кто был «пахучим» зверьком, певица не смогла сдержать эмоций и заплакала.