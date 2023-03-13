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16:27, 13 марта 2023
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«Компромат выставила»: Сергей Лазарев обматерил Леру Кудрявцеву после публикации фото

«Компромат выставила»: Сергей Лазарев обматерил Леру Кудрявцеву после публикации фото

Фото: Starface.ru

Вокруг личной жизни телеведущей Леры Кудрявцевой ходит множество слухов. Сейчас звезда счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым, но продолжает тепло общаться с экс-возлюбленным Сергеем Лазаревым. Артисты часто делают друг другу комплименты, а временами бурно выясняют отношения. На днях блондинка пожаловалась, что певец ее обматерил!

Сергей и Лера пересекаются на работе и активно общаются в соцсетях. Телеведущая отвечала на вопросы поклонников и в одном из своих постов показала фото, на котором позировала с широкой улыбкой, но без зуба! Кудрявцева не побоялась показать себя в таком виде, чем вызвала гнев бывшего избранника. Лазарев обвинил подругу в том, что она показала всем его «компромат».

Мужчина не стеснялся в выражениях и обругал Леру. А она не стала скрывать от общественности их переписку.

«(мат), Кудрявцева! Какого (мат) ты мой компромат на тебя выставила всем? Чем я теперь тебя шантажировать буду? Ты хоть бы подписала, что фото я делал», — разозлился Сергей.

«Компромат выставила»: Сергей Лазарев обматерил Леру Кудрявцеву после публикации фото

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка пошутила, что идет на опережение. Поклонники сразу поняли, что у старых друзей сложились прекрасные отношения, поэтому переживать не стоит.

Ранее мы писали о том, как Сергей Лазарев сделал откровенное признание о нижнем белье бывшей возлюбленной. Артист заявил, что хранит у себя дома «труселя и лифчики» Кудрявцевой, оставшиеся с «Песни года» 2009 и 2015 годов. Звезда даже согласился продать предметы гардероба блондинки одному настырному поклоннику, который мечтает купить ее «поношенные трусики».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Лера Кудрявцева
Сергей Лазарев
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