Певец Сергей Лазарев раскритиковал судей шоу «Ну-ка, все вместе!» за их поведение. Артист встал на защиту участника проекта в соцсети.

Мелкон Вартанов не смог пройти в следующий тур, не набрав нужное количество голосов от членов жюри. Лазарев опубликовал выступление участника в личном блоге и заявил о возмутительном поведении судей. Сергей отметил, что выступает на сцене уже 30 лет, поэтому без труда может определить талантливого артиста.

«Конечно, это возмутительно, конечно, это абсурд, и конечно, это абсолютно, на мой взгляд, не экспертное поведение. Я сказал это в эфире и готов повторить еще раз. Перед нами абсолютно 100-балльное выступление», — высказался певец.

Сергей заявил, что будет бороться за справедливость и отстаивать сильных конкурсантов. Благодаря вмешательству Лазарева Вартанов продолжит участие в проекте.

«Не может такой уникальный голос и такой сильный участник покинуть проект, слетев в первом туре. Это абсурд и ставит под вопрос экспертность некоторых судей», — резюмировал Сергей.

Ранее Сергей Лазарев устроил скандал после выступления певицы из Сургута на телешоу. Подробности читайте в этой новости.

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