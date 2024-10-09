Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце впервые приехала к отцу после суда. Зепюр Брутян показала кадры из дома в соцсети.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный выясняют в суде, с кем останется 11-летний Тимофей. По словам актрисы, сын почти не общается с ней и все время проводит с той семьей. Более того, Агата заявила, что боится отправлять дочь к отцу на время своей поездки. Несмотря на опасения, Мия все же приехала в дом к Павлу и Зепюр. Молодая жена Прилучного показала, как девочка играет со сводным братом. Также на заднем фоне запечатлены Павел и Тимофей, которые готовятся к приему пищи.

К слову, подписчики негативно отреагировали на ссору экс-супругов и встали на защиту Агаты. Россияне призвали Зепюр Брутян не настраивать сына Муцениеце против нее и припомнили бумеранг. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 42-летняя жена Владимира Преснякова Наталья Подольская показала себя на пляже.