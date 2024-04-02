Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию имени в качестве бренда

Российский певец Сергей Лазарев намерен продавать женское белье под своим именем. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Музыкант подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое имя и монограмму из двух букв, которые образуют сердце, в качестве товарного знака. Под свои именем артист планирует продавать и производить канцтовары, головные уборы, обувь, женское белье и одежду. Вдобавок звезде разрешат заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу и видеозаписью.

В то же время сам Лазарев и его представители пока не комментировали данную информацию.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева публично высмеяла Сергея Лазарева в день его 41-летия.

Также Лазарев заявил, что подрастающему поколению следует брать пример с по-настоящему достойных людей, а не новых кумиров, которые мелькают в социальных сетях.