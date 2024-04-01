«Старый ты стал»: Лера Кудрявцева публично высмеяла Сергея Лазарева в его день рождения

Певец Сергей Лазарев 1 апреля празднует день рождения — ему исполняется 41 год. Телеведущая Лера Кудрявцева публично поздравила бывшего возлюбленного, при этом подшутив над ним.

Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге совместное фото с Сергеем Лазаревым. Знаменитости запечатлены во время отдыха на природе с шашлыками. Телеведущая оригинально поздравила экс-возлюбленного и близкого друга с днем рождения и подшутила над ним.

«Серень!!! С днем рождения, дорогой! Нашей дружбе 150 лет, и пусть будет еще столько же. Конечно, старый ты стал, что уж... Поэтому желаю здоровья, в твоем возрасте, сам понимаешь, это главное! Счастья, любви, удачи — стандартный набор туда же», — написала Лера Кудрявцева.

В своем поздравлении телеведущая тепло обратилась к артисту и добавила шуточную подпись.

«Мега-профессионал, красавчик, настоящий, добрый, талантливый! Обожаю, люблю, целую, обнимаю! Ура! Баба Лера», — заключила знаменитость.

Поклонники Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева присоединились к поздравлениям.

«Самое милое поздравление. Присоединяюсь!!!», «Красавчики вы все же, классные, юморные, прикольные, обожаю вас обоих. Сергея, с днем рождения. За вас, крутышки», «Как здорово, что вы остались в таких прекрасных и теплых отношениях», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, с 2008 по 2012 годы Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в романтических отношениях. После расставания бывшие возлюбленные остались близкими друзьями. На протяжении многих лет телеведущая и певец вместе ведут шоу «Песня года» и часто могут подшутить друг над другом.

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