«Просто кривляются на камеру»: Сергей Лазарев всерьез обеспокоен новыми кумирами молодежи

Сергей Лазарев считает, что подрастающее поколение должно брать пример с по-настоящему достойных людей, а не новых кумиров, которые мелькают в социальных сетях. Его слова цитирует Telegram-канал «Звездач».

Певец воспитывает двоих детей. Старшему сыну Лазарева сейчас 9 лет, а младшей дочери – 5 лет. Артист заявил, что всерьез обеспокоен кумирами молодежи, которые ничего не умеют, кроме как «кривляться на камеру».

«Вокруг социальные сети, они это видят. Я хочу, чтобы перед ними были примеры не тех подростков, которые ничем не занимаются, а просто на камеру кривляются», – поделился он.

По словам Сергея, подрастающему поколению стоит брать пример с людей, которые действительно добились чего-то в жизни и могут научить других «чему-то светлому и доброму».

Недавно Лазарев объявил о переносе концерта в связи с терактом. Певец должен был выступить в Карелии 24 марта, но посчитал это неуместным после трагических событий в «Крокус Сити Холле».

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