Сергей Глушко рассказал, как на него набросилась девушка из-за модельной фигуры. Муж Наташи Королевой вспомнил про забавный случай в эфире шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».

Сергей рассказал, как в подростковом возрасте увидел красивый мужской силуэт. После этого он решил, что хочет также выглядеть, и начал спортивные тренировки. Благодаря занятиям у Глушко появилась модельная фигура и поклонницы.

«В школе была какая-то дискотека. Прямо посреди нее девушка, которая мне нравилась, вдруг меня хватает, затаскивает в какой-то класс и начинает целовать. Я был настолько удивлен, что в какой-то момент оторвал ее от себя и спросил, что случилось. Она сказала: «Как я могу пройти мимо чувака с такой фигурой!»», — рассказал Сергей.

Достигнув спортивной формы, Глушко начал развивать себя в модельном бизнесе. В беседе с Чеховой он вспомнил, как прошел по одному подиуму с Линдой Евангелистой.

Ранее певицу Наташу Королеву призвали исправить зубы возлюбленной сына Архипа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 34-летняя телеведущая Ида Галич отказалась устраивать большую и пышную свадьбу.