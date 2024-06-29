«Исправьте девке зубы»: Наташу Королеву призвали помочь избраннице сына Архипа

Певица Наташа Королева подверглась критике со стороны поклонников из-за возлюбленной ее единственного сына Архипа. Анна Волынкина уже три года встречается со звездным наследником, но за это время исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не помогла девушке вставить зубы.

«Уж наконец-то исправьте девке зубы, чтоб в конце концов улыбаться смогла!» - пишут возмущенные пользователи, комментируя фото Волынкиной.

При этом Наташа предпочитает хранить молчание и не вмешиваться в отношения Архипа с избранницей.

Напомним, единственный сын Королевой и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, встречается с танцовщицей Анной Волынкиной. Девушку он встретил в ночном клубе. Сначала родители их отношениям были не рады, но после того, как Анна бросила свое занятие, немного смягчились.

Ранее Наташа Королева ответила на обвинения в том, что ей неприятна возлюбленная сына. Поклонники уже не первый год обсуждают, что артистка только и ждет расставания наследника с избранницей. Однако, как утверждает сама вокалистка, ей нравятся взаимоотношения молодых людей.