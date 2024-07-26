«Я бы не делала помпезную»: Ида Галич заявила о свадьбе

Ида Галич заявила, что не планирует устраивать роскошную свадьбу .

Блогерша призналась в серьезном намерении создать крепкий брак и построить семью. Она сообщила, что уже сейчас готова пойти на этот ответственный шаг.

Однако телеведущая подчеркнула, что громкое торжество она делать не стала бы, так как уже через это проходила. Теперь она мечтает устроить праздник в узком кругу.

«Я бы не делала прямо большую, помпезную свадьбу. Я уже там была, я все видела. Я, может быть, вообще не делала бы свадьбу», — заявила Галич в шоу «Женский форум».

Также Ида уточнила, что еще не затрагивала тему замужества со своим новым молодым человеком. По этой причине она даже не знает о планах на совместное будущее и о его предпочтениях в свадьбе.

Напомним, что блогерша уже на протяжении девяти месяцев находится в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Она еще ни разу не заявляла о романе публично, однако много раз была замечена с ним в обнимку на светских мероприятиях. Некоторые поклонники даже заподозрили ее в тайном замужестве.

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